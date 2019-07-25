55 млн рублей в этом году СГК направит на благоустройство после ремонтов теплосетей в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-25T07:41:49+03:00

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В 2019 году в Барнауле Сибирская генерирующая компания на участках проведения работ по ремонту тепловых сетей планирует восстановить порядка 33 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и тротуаров, а также благоустроить около 21 тысячи квадратных метров газона. Общая сумма вложений на эти цели составит порядка 55 миллионов рублей.

Ремонты тепловых сетей, ежегодно проводимые Сибирской генерирующей компанией, имеют большие масштабы и географию. Только этим летом специалисты теплосетевого подразделения и подрядные организации работают на 51 участке в разных частях краевой столицы и еще сотни участков отремонтированы в рамках текущих ремонтов.

Согласно правилам, восстановление энергетиками территорий после работ на теплосетях — неотъемлемая часть любого ремонта. В 2019 году в Барнауле СГК планирует восстановить порядка 33 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и тротуаров, благоустроить около 21 тысячи квадратных метров газона. Всего на эти цели в компании заложено порядка 55 миллионов рублей.

По закону территорию необходимо восстановить до первоначального состояния. Контролирует процесс благоустройства администрация района города, на чьей территории проводится ремонт. Она выдает организации разрешение-ордер на тот или иной участок ремонта. Обычно ордер выдается сроком на месяц, но максимальный срок может достигать двух месяцев, если участок считается «сложным». На следующий год благоустройство участка оставляют только в том случае, если ремонты приходятся на середину осени или зиму, попадая в период неблагоприятных погодных условий.

Плановые ремонты всегда согласовываются с профильными комитетами администрации. При пересечении участков по ремонту сетей и ремонту дорог график составляется таким образом, чтобы сначала был выполнен ремонт тепловых сетей, а затем производилась укладка дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU