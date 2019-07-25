Проспект Комсомольский перекроют из-за ремонта коллектора

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-25T06:43:59+03:00

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Со следующего воскресенья, 4 августа, в Барнауле перекроют участок проспекта Комсомольского.

Это связано с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора. Для этого коммунальщики перекроют движение для всех видов транспорта. Ограничения введут в районе пересечения проспекта Комсомольского с улицей Чкалова.

Отметим, такие же ограничения в настоящее время введены на проспекте Ленина. Центральная городская артерия полностью перекрыта для всех видов транспорта. Открыть ее планируют 4 августа. После этого коммунальщики перекинут технику на проспект Комсомольский.

- Движение транспорта там будет ограничено до 18 августа, - сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

На это время изменится схема движения автобусов №78. Объезд ремонтируемого участка планируется организовать по схеме: …проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU