Проспект Комсомольский перекроют из-за ремонта коллектора
Со следующего воскресенья, 4 августа, в Барнауле перекроют участок проспекта Комсомольского.
Это связано с проведением работ по реконструкции канализационного коллектора. Для этого коммунальщики перекроют движение для всех видов транспорта. Ограничения введут в районе пересечения проспекта Комсомольского с улицей Чкалова.
Отметим, такие же ограничения в настоящее время введены на проспекте Ленина. Центральная городская артерия полностью перекрыта для всех видов транспорта. Открыть ее планируют 4 августа. После этого коммунальщики перекинут технику на проспект Комсомольский.
- Движение транспорта там будет ограничено до 18 августа, - сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
На это время изменится схема движения автобусов №78. Объезд ремонтируемого участка планируется организовать по схеме: …проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU