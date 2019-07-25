2019-07-25T04:53:55+03:00
Общество

Нерадивая мать за неуплату алиментов сыну-детдомовцу отправится в колонию

САПОЖКОВА Александра
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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49-летняя жительница Барнаула отправится на полгода в колонию-поселение из-за неуплаты алиментов сыну. 17-летний подросток находится в детском доме.

Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, женщина не платила с октября 2018 года по май 2019-го.

- Мать была трудоспособной, но при этом не принимала никаких мер к трудоустройству. В целом ее долг по алиментам составил более 461 тысячи рублей, - отметили в ведомстве.

При том в 2015 году с нее уже взыскивали алименты через суд - в размере 14 всех видов заработка. А в этом году женщину приговорили к лишению свободы по статье 5.35.1 КоАП РФ.

- Ее действия квалифицируются законом как неуплата родителями без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, - пояснили в прокуратуре Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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