Житель Алтайского края квасом потушил горящее авто

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-24T17:49:03+03:00

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В Камне-на-Оби житель Алтайского края потушил горящий автомобиль квасом местного производителя, сообщают «Каменские известия».

Происшествие случилось 24 июля во второй половине дня. Местный житель Владимир Гришин, оказавшись на улице Пушкина, 35 сильно помог своим соотечественникам. Увидев горящий «Ниссан», мужчина не растерялся и потушил пожар. Квасом.

- Воды у меня не оказалось. Был только квас наш «Каменский». А тем временем огонь от «противотуманки» под бампер и капот полез. Недолго думая, я взболтал хорошенько квас и начал им тушить возгорание. Потушил. Оказалось, что если его взболтать, то не хуже огнетушителя струя получается, - вспоминает спаситель.

К слову, когда о произошедшем узнал бизнесмен, который и занимается изготовлением универсального кваса, он пообещал подарить Владимиру новый запас этого напитка. А каменцы придумали для его бренда слоган: «Пашин квас машину спас!»

ИСТОЧНИК KP.RU