2019-07-24T14:20:03+03:00
Политика

Власти Алтая озвучили судьбу тепличного комплекса «Индустриального»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Тепличный комплекс «Индустриальный»Тепличный комплекс «Индустриальный»Фото: Олег УКЛАДОВ
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На заседании регионального правительства, которое состоялось 24 июля, власти обсудили судьбу тепличного комплекса «Индустриальный». Теперь его передадут в аренду с перспективой дальнейшей продажи, а также массово сократят сотрудников предприятия, сообщает «Политсиб.ру».

Как на заседании отметил замминистра по экономике Сергей Межин, сейчас власти ищут варианты по сохранению производства. В том числе рассматривают смену собственника. Также чиновник отметил значимость модернизации комбината.

- Имущество надо реализовывать. Поскольку это займет длительный период времени, мы предлагаем передать этот комплекс в аренду. У нас, естественно, произойдет изменение структуры производства, а это ведет к сокращению. Просим правительство поддержать комбинат в части обеспечения обязательств, - добавил Межин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свою очередь подчеркнул, что регион заинтересован в продаже «Индустриального» по максимальной цене в ходе открытых конкурсных процедур. Он также добавил, что на вырученные деньги нужно рассчитаться со всем, в том числе с сотрудниками комбината и позаботиться о сохранении рабочих мест. Либо обеспечить людей достойным социальным сопровождением и трудоустроить после сокращения.

- Всех вырученных денег не хватит на выполнение обязательств. И это еще один вопрос, который нужно обсуждать и возможно привлекать финансирование из бюджета, - также подытожил Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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