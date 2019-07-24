В магазине женщина обула новые босоножки и ушла красиво

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:34:13+03:00

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В Барнауле женщина присвоила себе новые босоножки, а вместо этого оставила в магазине свои. Она не знала, что происходящее зафиксировала камера.

Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях городского паблика «Инцидент Барнаул». Это случилось в магазине «Планета», который находится по адресу Куйбышева,6. Неизвестная женщина подошла к полке с летней обувью, выбрала понравившиеся босоножки и переобулась в них. Затем женщина поставила на полку свою обувь, в которой она и пришла в магазин и не спеша удалилась из магазина.

Поступок коварной жительницы Алтайского края зафиксировала камера, видео выложили в сеть.

- Барнаул, это джунгли здесь выживает хитрейший, - отметил в комментариях Евгений.

- Как эти износит, придет за новой парой, - также подметила Марина.

К слову, была ли поймана похитительница – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU