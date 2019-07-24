2019-07-24T12:14:37+03:00
Происшествия

Алтайские экологи призывают подписать петицию по вводу режима ЧС из-за пожаров

БОРЗОВ Денис
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Алтайский лесАлтайский лесФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские экологи призывают жителей региона присоединиться к петиции по тушению пожаров на всей территории Сибири.

Защитники природы объединяются, чтобы максимально привлечь внимание к проблеме лесных пожаров. Уже несколько недель горят и тлеют леса в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Для того, чтобы привлечь к тушению дополнительное финансирование и людские ресурсы, должен быть объявлен режим ЧС на всей территории Сибири.

Из-за пожаров дымка распространилась по соседним регионам, в том числе, нависла над территорией Алтайского края. Синоптики утверждают, что запах гари практически не чувствуется из-за того, что завеса находится на высоте от двух до пяти километров над землей. Тем не менее, дым распространился на тысячу километров от очагов возгорания, где страдают растения и животные. Алтайский эколог Алексей Грибков не остался в стороне, он призывает подписать петицию.

Инициативу по вводу режима ЧС поддержали уже более 55 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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