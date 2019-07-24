В Барнауле временно отключат горячую воду и перекроют проезд

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-24T08:07:37+03:00

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Из-за ремонта тепловых сетей в некоторых домах Индустриального и Октябрьского районов временно отключат горячую воду. Также ограничат движение транспорта в районе дома по адресу Глушкова, 34.

Так под временное отключение горячей воды попадают:

- С 9-00 25 июля до 10-00 26 июля - 7 многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту.

- С 9-00 25 июля до 17-00 26 июля - 4 многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР.

- С 9-00 25 июля до 10-00 29 июля - 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.

Также для проведения ремонтных работ на теплосетях с 24 по 31 июля включительно перекроют движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома по адресу улица Глушкова, 34.

К слову, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного отключения горячей воды:

- По 26 июля включительно - 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт.

- С 20 по 26 июля включительно - 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора.

- С 25 по 26 июля включительно - 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд.

- С 9-00 29 июля до 9-00 30 июля - 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина.

- С 16 июля по 30 июля включительно - 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова.

- С 11 по 1 августа - детский сад по улице Сизова 22.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения - отмечен на карте.

Пояснения:

- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей.

- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается в ваш до, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU