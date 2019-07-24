2019-07-24T06:41:57+03:00
Происшествия

Бийчанка в надежде вернуть деньги за «МММ» снова попалась на уловки мошенников

БОРЗОВ Денис
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Мошенники пообещали бийчанке вернуть деньги за «МММ», но украли у нее еще больше 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина позвонил с Московского номера пенсионерке и предложил вернуть 400 тысяч рублей, которые она когда-то вложила в самую крупную финансовую пирамиду страны «МММ». Но для того, чтобы вернуть деньги, мошенник потребовал перевести ему 139 тысяч рублей.

67-летняя Женщина понадеялась вернуть давно потерянные деньги и согласилась на такие странные условия. Она отправила деньги через несколько банкоматов платежами на разные суммы. После получения денег на счет мошенник потерял интерес и перестал отвечать на звонки.

После этого пенсионерка обратилась к правоохранителям. Сотрудники полиции напоминают, что не стоит переводить деньги незнакомым людям и верить в сомнительные компенсации, даже если неизвестные представляются сотрудниками страховых или банковских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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