На озере в Алтайском крае утонул 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-24T05:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На окраине села Нечунаево Шипуновского района 22 июля утонул 9-летний мальчик, сообщает «Толк».

Трое несовершеннолетний детей 22 июля купались на озере Круглом без сопровождения взрослых. Один из них, 9-летний мальчик, утонул.

- Младший из ребят скрылся из виду. Пришедшие на помощь взрослые извлекли тело мальчика из воды без признаков жизни, - сообщили в СКР по региону.

Сейчас по факту произошедшего назначена проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

К слову, жителей Алтайского края просят не оставлять на водоемах детей без присмотра. Это поможет избежать несчастных случаев.

Напомним, недавно на дне реки нашли тело второго пропавшего мальчика, которого спасатели искали около двух недель. 28 июня двое мальчиков без спроса ушли купаться на крутой берег реки Песчаной около поселка Кировский Смоленского района. Их личные вещи и велосипеды позже нашли на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU