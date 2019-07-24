Два дня в Алтайском крае будет работать передвижной поезд-музей

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-24T04:03:37+03:00

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Передвижной поезд-музей от компании «РЖД» будет работать два дня в Барнауле и Бийске, сообщают в пресс-службе Алтайского края.

В состав необычного передвижного музея входят девять вагонов. Посетив экспозицию можно узнать об истории развития железнодорожного транспорта, о современных достижениях. Это и инновации компания, и энергосберегающие технологии, связь на железных дорогах и многое другое.

Помимо этого, для посетителей представлены уникальные старинные и современные модели подвижного состава. Также все желающие смогут опробовать действующие тренажеры, увидеть интерактивную модель «Звездное небо» и проверить себя на радиацию.

К слову, передвижной поезд-музей в Барнауле можно будет посетить 26 июля, а 27 июля на станции в Бийске. Экспозиция будет работать на первом пути (в обоих городах) с 10 до 18 часов. Для ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, многодетных семей, школьников и детей дошкольного возраста вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU