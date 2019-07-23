2019-07-23T13:15:11+03:00
Звезды

Алиса Гребенщикова залезла на памятник Василия Шукшина в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Алиса Гребенщикова на открытии Шукшинских дней на АлтаеАлиса Гребенщикова на открытии Шукшинских дней на АлтаеФото: Анна СЕМИНА
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Российская актриса театра и кино Алиса Гребенщикова приехала в Барнаул для участия в фестивале Шукшинские дни на Алтае.

Во время церемонии открытия фестиваля Алиса была приятно удивлена количеству людей, которые собрались на площади перед памятником Василию Шукшину. И, пользуясь случаем, который ей предоставили организаторы, прорекламировала фильм, с которым приехала на кинофестиваль.

- Вас здесь так много! Спасибо, что вы все пришли. Я надеюсь, что конкурсный фильм «Последнее испытание», который будет показан в Алтайском крае, смогут увидеть все, кто пришли сегодня на эту площадь. Так, например, первый показ этого фильма состоится уже сегодня в кинотеатре «Мир». Начало в 20 часов. Кто-то планирует прийти? – спросила актриса у толпы. – Сейчас я только десять человек услышала. Вы планируете прийти? Также хочу сказать, что завтра во Дворце культуры Барнаула состоится творческая встреча, хотя я назвала бы это творческо-поэтической встречей. Я буду рассказывать вам о своих любимых стихах. Это будет завтра, в 19 часов.

Алиса Гребенщикова в Барнауле читает стих Эдуарда Асадова.Автор: Анна СЕМИНА

А для того, чтобы как-то «разогреть» публику Алиса прочитала стих Эдуарда Асадова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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