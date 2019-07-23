Бийские мошенники снимают с машин номера и предлагают их выкупить

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-23T11:04:44+03:00

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В Бийске 22 июля с автомобиля сняли номера. Его владельцу оставили записку с телефоном, сообщает «Бийский рабочий».

Предприимчивые воришки сняли номера с машины Республики Беларусь и оставили свой номер телефона. Когда пострадавшие позвонили по указанному номеру, женский голос на другом конце провода попросил уточнить о каком авто и номерах идет речь. Далее девушка сообщила сумму выкупа.

- При нашем отказе платить и выслушав наши «наилучшие» пожелания, сказала, что все передаст воришкам и пожелала нам приятного дня! Вот такой ненавязчивый сервис! - рассказала пострадавшая сторона.

Позже выяснилось, что таких пострадавших было несколько. И всем были оставлены номера телефона. Пока точное количество обворованных неизвестно. Обратились ли они в полицию также неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU