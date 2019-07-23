В Барнаул и Бийск приедет поезд-музей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-23T09:02:25+03:00

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В Барнауле можно посетить передвижной выставочно-лекционный комплекс компании «Российские железные дороги». Он будет работать на вокзале в пятницу, 26 июля.

В таком поезде-музее можно увидеть передовые решения в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики, подготовки современных кадров. В составе поезда девять вагонов - выставочных залов. В интересном музее можно узнать об истории развития железнодорожного транспорта и о современных достижениях, а также о развитии скоростного и высокоскоростного движения, об инновациях в компании «РЖД», энергосберегающих технологиях, автоматике и связи на железных дорогах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в экспозиции представлены старинные модели подвижного состава. В комплексе можно попробовать себя на тренажерах в роли машиниста и проверить себя на радиацию.

Поезд будет открыт для посещения на первом пути на вокзале Барнаула с 10 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 часов. Для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, инвалидов, многодетных семей, школьников и детей дошкольного возраста вход свободный.

В субботу, 27 июля поезд-музей будет работать на станции в Бийске.

ИСТОЧНИК KP.RU