В Алтайском крае наблюдается кризис социального строительства

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-23T06:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае за последнее время приостановили строительство нескольких социальных объектов. Например, школы в Новоалтайске, пристройки к школе во Власихе и детский сад в новом квартале «2006а». Это превращается в настоящий кризис, застройщики не берутся за возведение зданий, так как их сметная стоимость снизилась на десятки миллионов.

Как сообщает «Политсиб.ру», причина – изменение законодательства при образовании цен. Теперь применяются не региональные коэффициенты, а федеральные, которые не учитывают ряд особенностей. Нынешние цены формируются из самой низкой цены и не учитывают стоимость доставки материалов.

Компромиссом выступает ресурсный метод оценки, который учитывает значительно больше переменных, но краевые власти пока его не применяют. Алтайский Минстрой утверждает, что изменить ситуацию в ведомстве не могут и ждут ответа властей. Примечательно, что в соседних регионах подобного кризиса не наблюдается.

18 июля должно было состояться совещание, на котором обсуждались бы эти вопросы, но оно перенесено на неопределенный срок.

Строители предлагали свои варианты решения проблемы, например создание консультативного органа или введения должности профильного замгубернатора, но Минстрой предложения отклонил. Существует мнение, что к подобному кризису привело прохладное отношение к отрасли бывшего губернатора региона Александра Карлина.

На данный момент не только социальное строительство находится в упадке, по данным крайстата объем работ в сфере строительства снизился на 15,2% по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU