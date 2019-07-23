Продажу алкоголя запретят в День города Барнаула

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-23T05:53:05+03:00

В День города в Барнауле нельзя будет купить алкоголь Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле запретят продажу алкогольных напитков на время празднования Дня города.

Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин. Документ издан в понедельник, 22июля.

В нем говорится, что празднование 289-летия Барнаула состоится 7 сентября. В этот день руководителям предприятий розничной торговли рекомендовано не продавать алкогольную продукцию с 9 утра до 21 часов. Таким образом, «сухой закон» будет действовать до 9 утра 8 сентября.

- Цель такой меры: обеспечение общественного порядка в местах массового скопления людей при проведении торжеств, посвященных Дню города, - отмечают в администрации краевой столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU