Барнаульское «Динамо» готовится провести первый матч нового сезона

СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-23T05:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 июля, барнаульское футбольное «Динамо» проведет первый матч сезона 2019-2020.

Это будет кубковый матч – 1/128 финала. Соперником барнаульцев станет команда «Новосибирск» - это преемник футбольного клуба «Сибирь». Тренирует ребят бывший игрок столичного «Локомотива» Игорь Чугайнов.

Кстати, соперники уже знакомы друг с другом. Ранее они встречались на поле в рамках подготовки к сезону. Так 1 июля «Новосибирск» приезжал в столицу Алтайского края на товарищескую игру. Поединок завершился победой хозяев – 2:0.

Предстоящий матч пройдет на стадионе «Динамо». Начало в 18.30. Победитель встречи на следующей стадии сыграет с омским «Иртышом». Предварительно встреча 10 августа.

Что касается первенства России, то его «Динамо» откроет 9 августа в Омске, где встретится с «Иртышом».

ИСТОЧНИК KP.RU