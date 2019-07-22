Барнаулец убил родственницу и попытался замести следы

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-22T17:06:14+03:00

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В Барнауле мужчина убил свою родственницу, а потом решил поджечь квартиру в многоэтажке, пытаясь скрыть следы преступления.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, 31 марта этого года в одной из квартир дома на улице Привокзальной во время тушения пожара обнаружено тело 68-летней женщины со следами ран на шее.

Следствие отрабатывало версии событий и устанавливало круг общения погибшей. Так правоохранители смогли определить причастного к убийству. Им оказался 32-летний родственник пожилой женщины, который вечером 30 марта 2019 года пришел в гости к пенсионерке. После конфликта он несколько раз ударил женщину в шею и убежал из квартиры. Через день он решил замести следы, облил квартиру средством для розжига и поджог. Также он выбросил одежду и нож, пытясь замести следы.

Мужчину осудят по двум статьям: 105 УК РФ (убийство) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

ИСТОЧНИК KP.RU