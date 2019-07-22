2019-07-22T13:41:46+03:00
Общество

В Барнауле 23 июля откроется фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Завтра, 23 июля, в Алтайском крае стартует Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Масштабная программа рассчитана на 6 дней.

Основные мероприятия в Барнауле состоятся 23 и 24 июля, сообщают в пресс-службе городской администрации. Уже завтра в 13 часов состоится церемония открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» у памятника Василию Макаровичу в Барнауле. А в 18:00 в Алтайском краевом театре драмы пройдет торжественное открытие 21 Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. На нем будут присутствовать звезды российского кино, писатели и друзья Василия Шукшина.

К слову, специально к фестивалю в Барнауле отремонтировали фонтан в районе Докучаево. Он находится по адресу улица Шукшина, 1. Во время ремонта рабочие забетонировали чашу, уложили бортовой камень из сланца и установили новые форсунки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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