2019-07-22T12:50:37+03:00
Общество

В Барнауле снова отключат горячую воду в некоторых домах

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: пресс-служба СГКФото: пресс-служба СГК
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Из-за реконструкции тепловых сетей и обнаруженных повреждений на магистральных трубопроводах, временно отключат горячую воду в некоторых домах Барнаула. Отключения продляться от одного до 14 дней.

В связи с изменением проектных решений по перекладке трубопровода на участке по адресу Малахова, 116, вынуждено продлеваются даты ограничения горячей воды:

- До 12 часов 26 июля — для 26 многоквартирных домов и 2 школ по улице Малахова и Павловский тракт.

Из-за обнаруженных повреждений на магистральной тепловой сети, на время их устранения (сутки), под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

- С 20 часов 23 июля до 20 часов 24 июля — 88 многоквартирных домов, больница, школа и 2 детских сада от ул. Северо-Западной до ж/д выемки по проспекту Ленина.

При запуске горячей воды в районе ВРЗ, также были обнаружены повреждения на тепловой сети, поэтому была ограничена подача воды для домов по улице Водопроводной, 134 и 74.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

- С 20 по 26 июля включительно - 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора.

- С 25 по 26 июля включительно - 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд.

- С 10 часов 25 июля до 9 часов 26 июля - 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина.

- С 16 июля по 30 июля включительно - 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова.

- С 11 по 1 августа - детский сад по улице Сизова, 22.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения отмечены на карте.

Пояснения:

- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей.

- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается. Если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую домом компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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