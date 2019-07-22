Бийский экс-депутат Евгений Корчагин уехал в Америку

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-22T12:10:16+03:00

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Об этом стало известно от его друзей, бывший бийский депутат и оппозиционер после своей «пропажи» появился на просторах Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили в Бийском рабочем, об этом рассказал в соцсетях в фэйсбуке его друг.

В интернете уже появилось несколько версий, почему экс-депутат решил ретироваться с территории России. Наиболее вероятная - Корчагин намерен добиваться в США политического убежища. Благодаря этому депутат смог бы вместе с семьей получить государственно пособие, на которое можно было бы вполне неплохо жить.

-Не далее как вчера мне позвонил тесть Евгения Корчагина, с которым мы знакомы уйму лет. Семья хранила молчание из-за беспокойства за судьбу и здоровье дочери и малолетних детей, которые уехали с отцом. Корчагин с семьей находятся в США, проходят карантин. Выехали через Прибалтику, - рассказал Николай Знагован.

ИСТОЧНИК KP.RU