На Алтае произошел самый крупный в этом году пожар в ленточных борах

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-22T11:08:44+03:00

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В Ключевском лесничестве Михайловского района потушили крупный пожар на территории 56 га. Это самое масштабное возгорание в ленточных борах в Алтайском крае в этом году. Пожар случился из-за сухих гроз.

Грозовой пожар в Михайловском районе.

Несмотря на то, что возгорание вовремя заметили с наблюдательной вышки, его ликвидация была отнюдь не простым процессом. Этому способствовал и природный ландшафт - открытая степная местность, а также сильный ветер вкупе с сухой травой.

В последнее время от ударов молний страдают все больше лесов в этом районе. За последнюю неделю на территории Ключевского лесничества было потушено три очага возгораний. От сухих гроз особенно страдают леса, расположенные именно на юго-западе и западе края. Эти районы предрасположены к возгораниям из-за сухих гроз, этому способствуют высокие температуры и низкая влажность воздуха.

Сотрудники компании-арендатора участка приложили все усилия, чтобы оперативно справиться с огнем. В тушении участвовали 50 работников предприятия холдинга «Алтайлес», 21 пожарная машина и другая техника. К счастью, пожар удалось вовремя устранить.

- После очередной грозы арендаторы всегда находятся в боевой готовности, так как вероятность возникновения огня в лесу достигает 70-80%. Коварство гроз заключается еще и в том, что поражённое дерево загорается не сразу. Грозовой разряд может уйти в корень, где огонь тлеет несколько дней, прежде чем вырвется наружу, набрав определённую силу, - рассказал директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес» Валерий Савин

Ущерб от огня лесники все еще оценивают. И если цену погибшего древостоя еще можно рассчитать, то оценить потери экологических функций поврежденных экосистем практически невозможно. Из-за этого лесоводы ежегодно проводят восстановительные работы над утраченными лесами. Они выращивают посадочный материал и переносят искусственные леса на местах прошедших пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU