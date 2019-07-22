Барнаульская атлетка Полина Миллер стала лучшей на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-22T11:53:28+03:00

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В Швеции закончилось первенство Европы по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Молодые спортсмены соревновались в Буросе с 18 по 21 июля. Барнаульская атлетка Полина Миллер выиграла финальный забег на дистанции 400 метров. Она преодолела дистанцию за 51.72 сек. Девушка занимается у заслуженного тренера России Надежды Клевцовой.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, Полина уверенно провела весь турнир - она стала первой и в предварительном забеге, полуфинале и финале. Спортсменка из Барнаула стала единственной в беге на круг, кому удалось выбежать из 52 секунд. Серебро заработала британка Амбер Аннинг — 52.18 (личный рекорд). Замкнула тройку призеров чешка Барбора Маликова — 52.37 (национальный рекорд).

Ещё один барнаулец - Савелий Савлуков (также воспитанник Надежды Клевцовой) выступал на первенстве Европе в беге на 800 метров. Он прошел в финальный забег, там Савелий финишировал седьмым.

ИСТОЧНИК KP.RU