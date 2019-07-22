2019-07-22T09:09:16+03:00
Общество

Бийск и Рубцовск объединит новая барнаульская объездная

БОРЗОВ Денис
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Объездная дорога будет проходить по территории Первомайского, Павловского, Калманского районов и городского округа Барнаул. Обход соединит федеральные трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск - Бийск - Ташанта», а в дальнейшей перспективе - с автомобильной трассой «Барнаул - Павлодар - Астана».

Начало дороги будет проложено за аэропортом в обход посёлка Лесного, через Бельмесево, за Фирсово, Бобровкой и далее перетекать в Чуйский тракт.

Также будет возведен мост через Обь в районе Бобровки, четыре моста в пойменной части. Планируется прокладка платной зоны трассы (между Змеиногорским и Чуйским трактами, включая мост). В Бельмесево для этих целей построят пропускной пункт.

Всего на проект планируют направить 53 млрд рублей. Эксперты ФАУ "Главгосэкспертизы России" проверили достоверность сметной стоимости.

Также планируется построить площадки для отдыха, остановки общественного транспорта, дорожно-эксплуатационные предприятия, пункт взимания платы с участка от Рубцовского шоссе до "Чуйского тракта" и другие объекты инфраструктуры.

- Строительство трассы в обход Барнаула позволит разгрузить улицы города, что положительно скажется на транспортной ситуации, поможет ускорить товародвижение на основных международных автомагистралях и заложит основу для устранения сдерживающих факторов развития Барнаульской агломерации, в том числе исключит потерю времени на проезд по территории города, - отмечается в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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