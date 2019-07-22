2019-07-22T08:20:31+03:00
Политика

В Барнауле назначили нового заместителя главы города

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-службы мэрии. Андрей ФедоровФото: пресс-службы мэрии. Андрей Федоров
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Глава города Сергей Дугин 22 июля назначил на должность заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрея Федорова, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

6 июня был освобожден от этой должности бывший замглавы администрации Александр Алексенко.

Биография:

Андрей Федоров родился 27 апреля 1987 года. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2009 году экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода. С ноября 2009 года в управлении коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района г.Барнаула замещал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника.

В декабре 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района г.Барнаула, а в декабре 2015 года переведен на должность первого заместителя главы администрации Железнодорожного района г.Барнаула. 22 июля 2019 года назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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