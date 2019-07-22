В Барнауле назначили нового заместителя главы города
Глава города Сергей Дугин 22 июля назначил на должность заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрея Федорова, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
6 июня был освобожден от этой должности бывший замглавы администрации Александр Алексенко.
Биография:
Андрей Федоров родился 27 апреля 1987 года. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 2009 году экономистом Барнаульского аппаратурно-механического завода. С ноября 2009 года в управлении коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района г.Барнаула замещал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника.
В декабре 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района г.Барнаула, а в декабре 2015 года переведен на должность первого заместителя главы администрации Железнодорожного района г.Барнаула. 22 июля 2019 года назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству.
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