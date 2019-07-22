2019-07-22T07:33:19+03:00
Происшествия

Пострадавшего в лавине туриста доставили в больницу

БОРЗОВ Денис
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Туристы, которые попали под лавину на Северо-Чуйском хребте в Республике Алтай 21 июля, доставлены в Горно-Алтайск на вертолете Авиалесоохраны. Борт вылетел сегодня в Усть-Коксинский район и попутно забрал спасателей с сезонного поста и доставил их к месту происшествия.

Как сообщили в пресс службе ГУ МЧС по Республике Алтай, спасатели погрузили в вертолет пострадавшего, его вещи, сопровождающего и тело погибшего туриста. Затем спасателей снова высадили в районе сезонного поста, а туристов доставили в Горно-Алтайск. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу. Оставшиеся члены группы самостоятельно спускаются с вершины.

Напомним, в Республике Алтай под лавину попала группа туристов из Барнаула. ЧП произошло в воскресенье, 21 июля. Это была туристическая группа «Романтик» из Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В восхождении участвовали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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