2019-07-22T07:53:58+03:00
Происшествия

Бийчанин украл 50 блоков сигарет перед тюремным сроком

БОРЗОВ Денис
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Табачный киоскТабачный киоскФото: Олег УКЛАДОВ
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Бийчанин попытался украсть сигареты из киоска, но его заметила местная жительница, услышав шум.

В ночь на 20 июля в районе АБ произошла кража. Мужчина вооружился отверткой и решил с помощь нее вскрыть ближайший киоск. Он отогнул обшивку киоска, оторвал утеплитель и пробил металлический лист. Бийчанин влез через проломленную в стене дыру внутрь павильона. Там он начал действовать по продуманному сценарию: быстро складывал блоки сигарет в пакеты и оттаскивал их в кусты.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, от шума, когда бийчанин ломал дверь, проснулась женщина, живущая в соседнем доме. Она почуяла неладное и вызвала сотрудников полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели окрестности и увидели под деревом бийчанина с похищенным товаром.

За несколько минут он успел вынести почти 50 блоков сигарет. 27-летний местный житель признался в содеянном и написал явку с повинной, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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