2019-07-22T04:43:39+03:00
Общество

В Барнауле проложат дополнительные ливневки

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле дорожники начали работать над прокладкой дополнительных ливневых колодцев. Они появятся в Центральном районе, на улице Пролетарской между переулком Революционным и улицей Челюскинцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект по ремонту улиц не предполагал строительство ливневых колодцев. Но во время ремонта проезжей части и тротуаров стало ясно, что на этом участке их необходимо проложить. Они помогут уводить воду из частного сектора, вода не будет застаиваться и подтапливать жилье и участки горожан.

На данный момент на улице Пролетарской вовсю ремонтируют дорожное полотно. Проведены работы по фрезерованию поврежденного слоя, установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары.

Также уже проведен ремонт дороги от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, там дорожники проложили два слоя горячего асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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