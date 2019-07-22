В Барнауле проложат дополнительные ливневки
В Барнауле дорожники начали работать над прокладкой дополнительных ливневых колодцев. Они появятся в Центральном районе, на улице Пролетарской между переулком Революционным и улицей Челюскинцев.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект по ремонту улиц не предполагал строительство ливневых колодцев. Но во время ремонта проезжей части и тротуаров стало ясно, что на этом участке их необходимо проложить. Они помогут уводить воду из частного сектора, вода не будет застаиваться и подтапливать жилье и участки горожан.
На данный момент на улице Пролетарской вовсю ремонтируют дорожное полотно. Проведены работы по фрезерованию поврежденного слоя, установлен новый бордюрный камень и отремонтированы тротуары.
Также уже проведен ремонт дороги от проспекта Красноармейского до переулка Радищева, там дорожники проложили два слоя горячего асфальтобетона.
ИСТОЧНИК KP.RU