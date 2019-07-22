Алтайскому краю выделят почти 35 млрд рублей на нацпроект «Демография»

СЕГОДНЯ 04:27 2019-07-22T04:27:46+03:00

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Алтайский край получит из федерального бюджета 34,8 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Демография», сообщает ТАСС.

В программу входят несколько проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение». Все проекты рассчитаны на пять лет и будут реализованы с 2019 по 2024 годы. Объем финансирования на текущий год – 5,9 млрд рублей.

Так в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» семьям будут ежемесячно выплачивать 9811 рублей за рождение или усыновление первого, третьего и последующих детей. Также предусмотрено финансирование процедуры ЭКО.

Женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, будут обучать разным специальностям (речь идет о второй программе). В этом году эту услугу получили уже 264 женщины. Еще в рамках регионального проекта будут созданы дополнительные места в детских садах.

По проекту «Старшее поколение» до конца 2019 года переориентируют работу мобильных бригад на доставку с больницы жителей Алтайского края старше 65 лет в села. Сейчас в крае при комплексных центрах действуют 132 мобильные бригады, скоро появятся еще 15.

К слову, в рамках нацпроекта «Демография» также реализуют еще два проекта - «Спорт - норма жизни» и «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU