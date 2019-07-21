Мототуристы провели сборы в Горной Колывани

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-21T11:37:07+03:00

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В Змеиногорском районе Алтайского края завершились летние учебно-тренировочные сборы мототуристов «Горная Колывань».

Участие в сборах приняли ребята из клубов Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Шипуново, Рубцовска: «Барс», «Горизонт», «Экстрим», «Мастер».

- Учитывая подготовку спортсменов, все были разбиты на две группы - взрослая и юниорская. Опытные мототуристы совершили сложный бросок в глубь Тигирецкого хребта - по рекам Глубокая и Белая добрались до Белорецкого рудника и одноименного редута. В 18 веке он входил в состав Колывано - Воскресенской оборонительной линии, защищал южные рубежи России от набегов кочевников. После вхождения племен Горного Алтая в состав Российской империи надобность в ней отпала, - рассказывает Мастер спорта СССР Виктор Пантыкин.

Ребята провели гонку в классе «эндуро». Маршрут прошел вокруг Колыванского озера, командной полосе препятствий и в слаломе. По результатам соревнований лучшие спортсмены получили дипломы, медали и кубки от федерации спортивного туризма Алтайского края.

Напомним, 15 лет назад на озере Колыванском прошли проведены первые и последние краевые сборы юных мототуристов «Золотое Колесо». В них приняло участие около 100 юношей и девушек со всех мотоклубов Алтайского края.

- Сейчас об этом можно только мечтать. Сегодня количество клубов в крае катастрофически стремится к нулю. И по реакции чиновников - это никого сильно не волнует. А меня тревожит очень. Запрещение тематических мотопробегов, обнищание материальной базы, «закручивание гаек», «оптимизация расходов» делают свое черное дело,- считает Виктор Пантыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU