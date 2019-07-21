«Логово черепашек» заметили в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-21T07:40:41+03:00

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В городе Барнауле появился огромный провал прямо на проезжей части. Горожане прозвали его логовом черепашек-ниндзя.

«Портал» был замечен накануне в субботу, 20 июля. По словам очевидцев, он появился на Социалистическом проспекте, в районе дома №116. Для наглядного примера размера провала в него забрался молодой человек. Судя по снимкам, диаметр ямы составил не менее метра и примерно такая же глубина.

«Будьте осторожны, особенно в темное время суток!», - предупредил автор фото, опубликованных в сообществе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Между тем, этим же вечером вокруг провала появилась предупреждающая лента, а вслед за ней и рабочие, которые приступили к устранению последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU