«Логово черепашек» заметили в центре Барнаула
В городе Барнауле появился огромный провал прямо на проезжей части. Горожане прозвали его логовом черепашек-ниндзя.
«Портал» был замечен накануне в субботу, 20 июля. По словам очевидцев, он появился на Социалистическом проспекте, в районе дома №116. Для наглядного примера размера провала в него забрался молодой человек. Судя по снимкам, диаметр ямы составил не менее метра и примерно такая же глубина.
«Будьте осторожны, особенно в темное время суток!», - предупредил автор фото, опубликованных в сообществе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».
Между тем, этим же вечером вокруг провала появилась предупреждающая лента, а вслед за ней и рабочие, которые приступили к устранению последствий.
Читайте также:
В ДТП на алтайской трассе погиб ребенок и трое человек пострадали
ИСТОЧНИК KP.RU