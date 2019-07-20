2019-07-20T08:28:04+03:00
Общество

Под Барнаулом продают усадьбу размером с торговый центр

Юлия ЕВГРАФОВА
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В поселке Фирсова Слобода продают шикарную усадьбу в античном стиле. Продавец просит за такие хоромы 50 миллионов рублей, сообщается на «Алтайском портале недвижимости».

В усадьбе площадью 385 квадратных метров, есть несколько спален и санузлов, гостиная, бильярдная в которой стоит массажное кресло, кабинет и еще несколько комнат. Помещение оборудовано теплым полом и в нем выполнен ремонт в античном стиле. Также на территории есть внушительных размеров баня – 150 квадратных метров. По словам продавца, там есть теплый бассейн и зона для барбекю.

На земельном участке также построены два гаража. Один для автомобилей, а второй - для садовой техники.

К слову, площадь «барнаульского дворца» сопоставима с небольшим торговым центром. Как скоро для усадьбы найдется покупатель – загадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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