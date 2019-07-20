2019-07-20T05:12:07+03:00
Общество

Барнаульцев обеспокоил ночной туман

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот из группы "Барнаул 22"Фото: скриншот из группы "Барнаул 22"
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Барнаул в ночь на 20 июля окутал густой туман. Об этом сообщили жители краевой столицы в городском сообществе «Барнаул 22».

О природном явлении в соцсетях написали около двух часов ночи.

- Город накрывает очень густым туманом, видимость на улице местами 10-20 метров. Будьте аккуратны на дорогах! А так Погода кайф, - написали в паблике.

Несмотря на позднее время барнаульцы стали обсуждать произошедшее и делиться своими впечатлениями.

- Вижу туман и сразу вспоминаю тот страшный фильм, - добавил Артем.

- Прям как в Горном, - написала Дарья.

А некоторые жители краевой столицы также подметили странный запах в воздухе.

- Не знаю, где как, у нас пахнет этот туман белизной, - написала Елизавета.

- Елизавета, в прошлом году такой же туман был летом с химическим запахом... Что-то на нас скидывают, - ответила Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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