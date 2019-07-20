Барнаульцев обеспокоил ночной туман
Барнаул в ночь на 20 июля окутал густой туман. Об этом сообщили жители краевой столицы в городском сообществе «Барнаул 22».
О природном явлении в соцсетях написали около двух часов ночи.
- Город накрывает очень густым туманом, видимость на улице местами 10-20 метров. Будьте аккуратны на дорогах! А так Погода кайф, - написали в паблике.
Несмотря на позднее время барнаульцы стали обсуждать произошедшее и делиться своими впечатлениями.
- Вижу туман и сразу вспоминаю тот страшный фильм, - добавил Артем.
- Прям как в Горном, - написала Дарья.
А некоторые жители краевой столицы также подметили странный запах в воздухе.
- Не знаю, где как, у нас пахнет этот туман белизной, - написала Елизавета.
- Елизавета, в прошлом году такой же туман был летом с химическим запахом... Что-то на нас скидывают, - ответила Мария.
ИСТОЧНИК KP.RU