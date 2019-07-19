Соцсети: В Барнауле мужчина с бутылкой водки убил женщину

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-19T14:31:55+03:00

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Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают об убийстве женщины. По их словам, преступление было совершено 19 июля около 14:20 в одной из квартир дома 77-а по улице Петра Сухова.

- Неизвестный нанес ножевое ранение в шею женщине, а после убийства скрылся в сторону парка Юбилейного, - говорится в сообщении.

Также очевидцы описали, как выглядит неизвестный: худощавый, рост 165-170 см, на вид 30-35 лет, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю футболку, черную бейсболку, на лице - темные очки. В руках мужчины была бутылка водки.

Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали в парке Юбилейный с помощью кинолога и служебной собаки.

В комментариях говорится, что убитой было более 60 лет, она была доброй и безобидной женщиной. Жила одна, с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU