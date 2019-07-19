Соцсети: В Барнауле мужчина с бутылкой водки убил женщину
Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают об убийстве женщины. По их словам, преступление было совершено 19 июля около 14:20 в одной из квартир дома 77-а по улице Петра Сухова.
- Неизвестный нанес ножевое ранение в шею женщине, а после убийства скрылся в сторону парка Юбилейного, - говорится в сообщении.
Также очевидцы описали, как выглядит неизвестный: худощавый, рост 165-170 см, на вид 30-35 лет, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю футболку, черную бейсболку, на лице - темные очки. В руках мужчины была бутылка водки.
Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали в парке Юбилейный с помощью кинолога и служебной собаки.
В комментариях говорится, что убитой было более 60 лет, она была доброй и безобидной женщиной. Жила одна, с собакой.
ИСТОЧНИК KP.RU