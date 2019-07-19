2019-07-19T14:31:55+03:00
Происшествия

Соцсети: В Барнауле мужчина с бутылкой водки убил женщину

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают об убийстве женщины. По их словам, преступление было совершено 19 июля около 14:20 в одной из квартир дома 77-а по улице Петра Сухова.

- Неизвестный нанес ножевое ранение в шею женщине, а после убийства скрылся в сторону парка Юбилейного, - говорится в сообщении.

Также очевидцы описали, как выглядит неизвестный: худощавый, рост 165-170 см, на вид 30-35 лет, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю футболку, черную бейсболку, на лице - темные очки. В руках мужчины была бутылка водки.

Отмечается, что подозреваемого в убийстве уже задержали в парке Юбилейный с помощью кинолога и служебной собаки.

В комментариях говорится, что убитой было более 60 лет, она была доброй и безобидной женщиной. Жила одна, с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сколько стоит в Барнауле одеть ребенка к школе
На Алтае из огня вынесли ребенка-инвалида
На две недели в Барнауле перекроют несколько участков дорог
Псу Мише с тяжелой судьбой ищут хозяина
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В Алтайском крае открыли отремонтированную поликлинику
В Барнауле можно собрать черную смородину за 160 рублей
Необычные фонари появились в сквере Заринска
В Барнауле рассыпается здание детского сада
«Газель»-ныряльщик появилась в Барнауле
Фонтан в районе Докучаево отремонтировали к Шукшинским дням на Алтае
Больше половины домов Барнаула еще не готовы к отопительному сезону
Сторож садоводства пытался убить своего сменщика
Лолита, На-На и Игорь Корнелюк выступят в Заринске на Дне металлурга
Гималайский медвежонок из Барнаула влюбил в себя жителей Калуги
Пациенты Краевой клинической больницы застряли в лифте
Микробиологический ликбез: коротко о дрожжах
Футболист из Барнаула забил гол в матче Лиги чемпионов
В Барнауле временно перекроют улицу Аванесова
На пр. Ленина в Барнауле спилили деревья, чтобы сделать поворот на Матросова