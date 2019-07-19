Необычные фонари появились в сквере Заринска

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-19T11:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заринске установили необычные арт-объекты. Теперь в городе есть фонари в виде музыкантов и металлический рояль. Видео фигур поделился один из жителей Заринска в группе «Барнаул 22».

Арт-объекты находятся в сквере рядом с музыкальной школой Заринска. На благоустройство этой территории из городского бюджета было выделено порядка 400 тысяч рублей, уточняет «Алтайская правда».

К слову, не все жители Алтайского края оценили инициативу власти.

- Зарплаты бы лучше украсили наш город, чем фонарики, - написал Вадим.

- Травмоопасны все эти железяки. Нигде не хочу такое видеть, - добавила Ольга.

Но нашлись и те, кому новые арт-объекты понравились.

- Очень красиво. Особенно радует наличие зелени, - высказалась Оксана.

Читайте также: Фонтан в районе Докучаево отремонтировали к Шукшинским дням на Алтае

ИСТОЧНИК KP.RU