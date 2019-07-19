2019-07-19T10:24:00+03:00
Происшествия

«Газель»-ныряльщик появилась в Барнауле

Анна СЕМИНА
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"Газель" "нырнула" в лужу в Барнауле"Газель" "нырнула" в лужу в БарнаулеФото: скриншот сайта
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В пятницу, 19 июля, в Барнауле грузовая «Газель» решила занырнуть в лужу.

Пост об этом происшествии появился в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Судя по комментариям, инцидент произошел в Деловом проезде, по дороге в Куету. Водитель не увидел провал на дороге, так как она была залита водой и из-за этого носом «нырнул» в яму. Грузовик ушел вниз, полностью скрыв передние колеса.

- Видимо газелист впервые там едет. Там яма уже давно образовалась и в луже, естественно, не видно. Самое интересное, что эта дорога идёт на склады, там фуры едут. Никаких ограждений нет. Стояла палочка с тряпкой и то, наверное, водой смыло. Там настолько убитая дорога, зато на трассе капитальный ремонт идёт. Хотя и без капитального ремонта там дороги нормальные, - написала в комментарии подписчица Тоня Бузова.

Самостоятельно выбраться из ямы «Газель» точно не сможет. Скорее всего ему придется вызывать подмогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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