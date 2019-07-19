Фонтан в районе Докучаево отремонтировали к Шукшинским дням на Алтае

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-19T10:01:02+03:00

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В Ленинском районе Барнаула отремонтировали фонтан на улице Шукшина. Его обещают включить к открытию Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Этот небольшой фонтан находится по адресу улица Шукшина, 1. Во время ремонта рабочие забетонировали чашу, уложили бортовой камень из сланца, установили новые форсунки. Помимо этого, как рассказывают в пресс-службе администрации краевой столицы, там оборудовали приямки для насосного оборудования и смонтировали два новых насоса. Сама чаша фонтана выложена мозаикой в светло-бежевых тонах. Рядом появилась альпийская горка.

Весь ремонт проводили на средства из городского бюджета. Его качество лично проверили члены ТОС «Народный».

Запустят фонтан в понедельник, 22 июля. А уже на следующий день у памятника Василию Шукшину состоится открытие Всероссийского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU