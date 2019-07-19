Сторож садоводства пытался убить своего сменщика

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-19T09:36:40+03:00

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В городе Барнауле завели уголовное дело на 59-летнего сторожа одного из садоводств города. Его обвиняют в покушении на убийство.

16 июля в сторожке мужчина выпивал вместе со своим сменщиком. Между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений.

- Обвиняемый ранил своего коллегу ножом в область шеи, однако убить сменщика не удалось, так как тот оказал активное сопротивление и смог вовремя обратиться за медицинской помощью, - сообщают в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Барнаульцу уже предъявили обвинение. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU