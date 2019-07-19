Лолита, На-На и Игорь Корнелюк выступят в Заринске на Дне металлурга

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-19T08:53:38+03:00

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Уже совсем скоро, в эту субботу, 20 июля, город Заринск Алтайского края отметит главный праздник лета – День металлурга.

По сложившейся традиции жители и гости города в этот день смогут попасть на большой и незабываемый концерт, который организует Алтай-Кокс. Он пройдет на центральной площади Заринска. На одной сцене вступят группа На-На, Игорь Корнелюк и дерзкая Лолита Милявская. Последняя незадолго до вылета на Алтай записала видеообращение к главным виновникам торжества – металлургам.

- Дорогие металлурги города Заринска, 20 июля я к вам приеду. Я обожаю ваш труд, потому что он ни с чем и ни с кем несравним. Вы – те люди, без которых нам не жить и не выжить, и не улыбаться, потому что от вас все сияет, светит. Я представляю и знаю, как это тяжело. Поэтому мне очень хочется приехать, чтобы вы отдыхали, а я буду пахать, как металлурги. До встречи!, - сказала Лолита.

Концерт начнется в 19 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/721079" frameborder="0"></iframe> Лолита приглашает на День металлурга в Заринске.Автор: Лолита

ИСТОЧНИК KP.RU