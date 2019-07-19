Футболист из Барнаула забил гол в матче Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-19T07:12:11+03:00

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Воспитанник алтайской школы футбола нападающий "Арарат-Армения" Антон Кобялко забил гол в матче Лиги чемпионов.

Это произошло в матче первого квалификационного раунда. Команда Антона Кобялко «Арарат-Армения» играла со шведским клубом АИК. Барнаулец забил гол 77-й минуте, когда на табло уже был счет 3:0 в пользу соперника.

- Форвард вышел один на один с голкипером шведской команды и точно пробил низом, - сообщает портал «Рива спорт».

Напомним, в первом матче армянский клуб выиграл со счетом 2:1. Повторный в итоге завершился с результатом 3:1. Таким образом, АИК проходит во второй этап турнира.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне чемпионата страны команда Антона Кобялко выиграла национальный чемпионат.

Справка

Антон Кобялко родился в Барнауле 14 мая 1986 года. Выступал за местный «Полимер» и «Динамо-2». Позже за новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», «КАМАЗ» из Набережных Челнов, «Урал» из Екатеринбурга и другие команды.

ИСТОЧНИК KP.RU