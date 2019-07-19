Из барнаульского экопарка пропал пушистый любимец без хвоста

СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-19T04:36:29+03:00

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Из барнаульского эко-парка "Ползуновъ" пропал всеми любимый серый кот по кличке Хвостик. Объявление о пропаже опубликовано в парка "Вконтакте"

- Кот иногда уходил, его не было от двух дней до недели, - говорится в сообщении. - Но в этот раз его не видели уже больше трех недель. На этот раз все серьезно!

Сотрудники парка и посетители очень любят пушистика.

- Он не просто символ нашего парка, а его душа!

- Абориген парка! Создавал особую атмосферу своим присутствием!

Если кто-то то видел этого котика и знает, где он сейчас находится, напишите Дарье Хижняк.

Особые приметы: кот серый, без хвоста.

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ИСТОЧНИК KP.RU