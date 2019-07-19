МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном дожде, граде и ветре

СЕГОДНЯ 04:12 2019-07-19T04:14:15+03:00

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Краевое управление МЧС опубликовало штормпрогноз на 19 июля. По данным ведомства, днем на большей части региона - дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 22 метров в секунду.

Спасатели дают рекомендации - как пережить такую погоду:

- При грозе не стоит выезжать на дорогу - ухудшается видимость, сцепление с полотном, водителя могут ослепить молнии. Также нельзя находиться у водоемов (рыбачить, купаться).

- При сильном ветре обходите стороной шаткие конструкции и не укрывайтесь под деревьями, также не стоит оставлять в этих местах машины. На дороге соблюдайте скорость и дистанцию.

- При граде не выходите на улицу, держитесь дальше от окон. На улице не укрывайтесь под деревьями. Если вы в автомобиле – припаркуйтесь в безопасном месте и переждите град.

Подразделения МЧС готовы к ликвидации возможных ЧП и оказанию помощи.

Единый тел. доверия - (3852) 65-82-19, тел. пожарно-спасательной службы - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU