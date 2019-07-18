2019-07-18T15:33:21+03:00
Происшествия

Подросток из Тальменского района осужден за двойное убийство

БОРЗОВ Денис
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Подростка из Тальменского района признали виновным в двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, вечером 5 ноября 2018 года в селе Ларичиха в Тальменской школе искусств рабочие и подросток распивали алкоголь и начали конфликтовать. Один из мужчин ударил парня по лицу и тот отключился. Затем он очнулся, вернулся в здание и деревянной палкой, а затем металлическим смесителем от крана начал бить мужчин. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

В процессе следствия правоохранители узнали, что подросток совершал преступления до этого. Он избил местного жителя, но остался безнаказанным.

Помимо прочего, к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника психоневрологического диспансера, который плохо работал с подростком, склонным к преступлениям.

Суд приговорил подростка к 9 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, родители юноши должны выплатить по 900 тысяч рублей родственникам погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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