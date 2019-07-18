2019-07-18T13:50:44+03:00
Общество

МЧС: в Алтайском крае грянет шторм

Спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи гражданам.
Анастасия Корягина
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Шторм в Барнауле.Шторм в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало штормпрогноз на 19 июля. Ночью и днем на большей части территории края ожидается дождь, гроза и град. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.

Днем на территории региона ожидается температура в пределах +20...+25 градусов, в юго-западных районах до +30, в Барнауле будет +22...+24.

Сотрудники МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи гражданам.

Также возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных пожаров.

Спасатели советуют переждать непогоду в капитальном строении и держаться подальше от окон. Водителям не рекомендуют отправляться в дорогу на автомобилях. Во время грозы запрещено находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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