МЧС: в Алтайском крае грянет шторм
ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало штормпрогноз на 19 июля. Ночью и днем на большей части территории края ожидается дождь, гроза и град. Днем при грозах прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.
Днем на территории региона ожидается температура в пределах +20...+25 градусов, в юго-западных районах до +30, в Барнауле будет +22...+24.
Сотрудники МЧС готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи гражданам.
Также возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных пожаров.
Спасатели советуют переждать непогоду в капитальном строении и держаться подальше от окон. Водителям не рекомендуют отправляться в дорогу на автомобилях. Во время грозы запрещено находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU