2019-07-18T12:07:32+03:00
Спорт

Алтайские атлеты с нарушением зрения собрали награды всех проб на Кубке России

БОРЗОВ Денис
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Фото: министерство спорта Алтайского краяФото: министерство спорта Алтайского края
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Алтайский край собрал коллекцию наград всех проб на соревнованиях в Чебоксарах. Там с 13−17 июля проходил чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями.

Наш регион на стартах в Чувашии представляли спортсмены с нарушением зрения. На их счету 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, двукратными чемпионами стали Егор Шаров, победивший в забегах на 400 и 1500 метров, а также связка Сергей Петриченко (лидер) и Андрей Коптев (слепой), оказавшаяся лучше всех на двух спринтерских дисциплинах - 100 и 200 метров. Софья Оксём стала победительницей по метанию диска, Андрей Кузьмин стал первым в забеге на 100 метров, Александр Костин - на дистанции 5000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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