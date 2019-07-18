2019-07-18T10:43:02+03:00
Происшествия

На алтайской трассе перевернулся Mercedes: два человека погибли

БОРЗОВ Денис
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Ранним утром в четверг, 18 июля, произошла серьезная авария, которая унесла жизни двух человек. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в 5 утра на трассе «Гришковка - Подсосново» в районе села Подсосново Немецкого Национального района 43-летний водитель на Мерседесе Е240 ехал на высокой скорости, не справился с управлением, создал аварийную ситуацию и перевернулся.

Из-за аварии два человека погибли: водитель скончался в больнице, 52-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Также сообщается, что еще две пассажирки получили травмы разной степени тяжести. Одну из них госпитализировали, второй была оказана медицинская помощь на месте аварии. Очевидцы утверждают, что автомобиль «летел» на скорости около 150 км/ч.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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