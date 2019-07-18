Барнаульский активист призывает Федора Смолова помочь больнице

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-18T10:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно о том, что футболист сборной России Федор Смолов направил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в алтайском селе Костин Лог. Активисты из Барнаула подхватили волну и предложили футболисту помочь и убитым зданиям из краевой столицы.

Местный партиец устроил одиночный пикет у больницы № 3 по адресу ул. Бехтерева, 26. Здание действительно находится в крайне непотребном состоянии. На стенах отваливается облицовка, на крыше есть проблемные места, однако все окна – пластиковые. Барнаулец подготовил плакаты с надписями «Федор Смолов, помоги!» и «Больница им. Федора Смолова», сообщили в пресс-службе реготделения ЛДПР.

- У нас таких зданий, как тот ДК, полно даже в краевом центре. Тут нашему нищему региону куратора определили – министра труда Максима Топилина. Чтобы он, значит, вывел нас из бедности на путь истинный. А давайте вместо него позовем сюда всю сборную по футболу? Может, с их зарплатами у нас дело быстрее на поправку пойдет? Пусть каждый футболист вдохновится поступком Смолова и возьмет под патронаж хотя бы по одному социальному объекту в крае, – прокомментировал Петр Кайдаш.

ИСТОЧНИК KP.RU