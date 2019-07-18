Барнаульские полицейские поймали летнего вора

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-18T09:53:09+03:00

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С начала лета в Барнауле появился серийный велосипедный вор. В полицию обратились сразу несколько владельцев двухколесных, сообщая о пропаже.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, преступления были однотипные - из подъездов жилых домов и с велопарковок на территории торговых центров вор уводил велосипеды, перерезая замки. В основном, преступник крал только дорогие велики.

Сотрудники уголовного розыска Индустриального района Барнаула смогли отыскать преступника.

Вором оказался ранее не судимый 37-летний местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что велосипеды он либо сдавал в ломбарды, либо продавал через интернет по объявлению, а деньги тратил почти сразу же.

Всего на территории Барнаула было украдено восемь двухколесных, по всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU