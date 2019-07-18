В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничили подачу горячей воды

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-18T09:40:41+03:00

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В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных и квартальных трубопроводах, будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов города Барнаула.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, под временное отключение горячей воды попадают:

• С 12.00 18 июля до 8.00 19 июля — 37 многоквартирных домов, 2 детских сада и больница в районе улиц Сизова и проспекта Комсомольский;

• С 25 по 26 июля включительно — 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;

• С 20 по 26 июля включительно — 2 многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора.

Перенесено суточное отключение на другую дату:

• С 10.00 25 июля до 9.00 26 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Специалисты СГК стараются минимизировать неудобства для горожан, прорабатывают технические решения таким образом, чтобы проводимые работы, как можно меньше повлияли на комфорт жителей. При технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10-15 раз, что все равно требует кратковременных отключений. Там, где это сделать невозможно, время работ с ограничением ресурса занимает больше времени. Но обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан, в некоторых случаях — нельзя.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

• С 10.00 18 июля до 9.00 19 июля — 15 многоквартирных домов, школа и детский сад в микрорайоне Дружный;

• С 11 по 18 июля включительно — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

• С 8.00 9 июля до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

• С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова.

• С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова 22;

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте.

Пояснения:

• Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

• Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

• Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU