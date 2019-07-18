Фанаты барнаульского «Динамо» смогут встретиться с местными футболистами
Местные фанаты футбола смогут поделиться впечатлениями, предложениями по развитию барнаульского «Динамо» с руководством клуба.
Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Динамо-Барнаул», в пятницу, 19 июля, в 19.00 на стадионе «Динамо» состоится встреча руководителей и игроков команды «Динамо-Барнаул» с болельщиками. Приглашаются все неравнодушные к судьбе клуба. Руководство поделится своими планами на сезон. Футболисты раздадут автографы всем желающим и сделают памятное фото с фанатами.
Перед встречей с профессиональной командой болельщики могут поддержать дублеров «Динамо-Барнаул», которые в рамках третьего дивизиона ЛФК встретятся с командой «Бурятия». Начало матча в 17.00.
Напоминаем, в связи с реконструкцией центрального входа стадиона «Динамо» пройти на стадион можно будет через служебный вход со стороны улицы Никитина.
ИСТОЧНИК KP.RU