Фанаты барнаульского «Динамо» смогут встретиться с местными футболистами

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-18T09:31:18+03:00

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Местные фанаты футбола смогут поделиться впечатлениями, предложениями по развитию барнаульского «Динамо» с руководством клуба.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Динамо-Барнаул», в пятницу, 19 июля, в 19.00 на стадионе «Динамо» состоится встреча руководителей и игроков команды «Динамо-Барнаул» с болельщиками. Приглашаются все неравнодушные к судьбе клуба. Руководство поделится своими планами на сезон. Футболисты раздадут автографы всем желающим и сделают памятное фото с фанатами.

Перед встречей с профессиональной командой болельщики могут поддержать дублеров «Динамо-Барнаул», которые в рамках третьего дивизиона ЛФК встретятся с командой «Бурятия». Начало матча в 17.00.

Напоминаем, в связи с реконструкцией центрального входа стадиона «Динамо» пройти на стадион можно будет через служебный вход со стороны улицы Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU